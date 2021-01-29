После оккупации Крыма реальные доходы россиян снижаются ежегодно

Реальные доходы граждан России сократились на 10,6% с 2014 года.
Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на данные Росстата.
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2020-го доходы россиян упали на 3,5%. С 2014-го по 2017 год показатели доходов постоянно падали. Минимальный рост зарплат россиян состоялся только 2018-го - на 0,1%.
Отмечается, что до 2013-го, до оккупации Крымского полуострова, россияне имели стабильный рост доходов ежегодно.
На 2021 год за чертой бедности находится 19,6 млн россиян.
2020 года заработок украинцев на онлайн-площадках вырос на 35%.
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