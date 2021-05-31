После месяца насилия в столице протестуют против акций протеста

Тысячи людей, одетые в белое, прошли маршем в столице Колумбии Боготе в воскресенье, 30 мая, с требованием прекратить протесты и убрать блокпосты.

Также они поддержали правоохранителей после месяца демонстраций. Об этом пишет Reuters.

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"По стране участники протестов расставили блокпосты. Они берут в заложники города, останавливают экономику. Конечно, было также насилие со стороны некоторых полицейских. Но не вся полиция прибегает к насилию или коррумпирована, а протесты продолжаются задолго", - говорит 45-летняя участница акции Патрисия Гонсалес.

Блокпосты привели к недостатку продовольствия и припасов в некоторых частях страны.

В конце апреля в Колумбии начались масштабные протесты против теперь уже отмененной налоговой реформы. От начала они значительно выросли. Сейчас их участники призывают правительство установить базовый минимальный доход в стране, дать больше возможностей для молодежи и прекратить насилие со стороны полиции.

Месяц протестов был отмечен насилием. Погибли, по данным властей, 17 гражданских и двое полицейских. Правозащитники говорят о десятках жертв среди мирных жителей.

В субботу мэр третьего по величине города страны Кали Хорхе Иван Оспина заявил, что в пятницу во время протестов погибли 13 человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в воскресенье призвал привлечь к ответственности виновных в насилии в Кали.

В понедельник власти и организаторы акций достигли предварительного соглашения о дальнейших переговорах. Бастующие одновременно обвиняют правительство в намеренном срыве переговоров и отказе подписать окончательное соглашение. Правительство заявляет, что лидеры протестов должны осудить блокирование дорог в рамках предварительного соглашения, называя этот пункт таким, что не подлежит обсуждению.