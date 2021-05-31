 
Ексклюзивы
1/5
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 1944
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 468
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2 Просмотров: 702
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1422
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1179
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2169
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1161
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1503
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1035
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 2007
Фото
Все фото
5
4
3
4
5
После месяца насилия в столице протестуют против акций протеста
После месяца насилия в столице протестуют против акций протеста
В авиакатастрофе погиб &quot;Тарзан&quot; - актер Джо Лара
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
Детей выбросило из надувного батута на трамвайные пути
Детей выбросило из надувного батута на трамвайные пути
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
&quot;Холостячкой&quot; впервые стала бисексуалка
"Холостячкой" впервые стала бисексуалка
Видео
Все видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 414
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 279
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1818
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 477
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 11:06

После месяца насилия в столице протестуют против акций протеста
5

  Комментировать
Люди маршируют в знак протеста против блокады дорог и насилия после месяца протестов в стране. Богота, 30 мая / REUTERS
Люди маршируют в знак протеста против блокады дорог и насилия после месяца протестов в стране. Богота, 30 мая / REUTERS
Люди маршируют в знак протеста против блокады дорог и насилия после месяца протестов в стране. Богота, 30 мая / REUTERS
Люди маршируют в знак протеста против блокады дорог и насилия после месяца протестов в стране. Богота, 30 мая / REUTERS
Люди маршируют в знак протеста против блокады дорог и насилия после месяца протестов в стране. Богота, 30 мая / REUTERS

Тысячи людей, одетые в белое, прошли маршем в столице Колумбии Боготе в воскресенье, 30 мая, с требованием прекратить протесты и убрать блокпосты.

Также они поддержали правоохранителей после месяца демонстраций. Об этом пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали "кокаинового короля", который был в розыске 27 лет

"По стране участники протестов расставили блокпосты. Они берут в заложники города, останавливают экономику. Конечно, было также насилие со стороны некоторых полицейских. Но не вся полиция прибегает к насилию или коррумпирована, а протесты продолжаются задолго", - говорит 45-летняя участница акции Патрисия Гонсалес.

Блокпосты привели к недостатку продовольствия и припасов в некоторых частях страны.

В конце апреля в Колумбии начались масштабные протесты против теперь уже отмененной налоговой реформы. От начала они значительно выросли. Сейчас их участники призывают правительство установить базовый минимальный доход в стране, дать больше возможностей для молодежи и прекратить насилие со стороны полиции.

Месяц протестов был отмечен насилием. Погибли, по данным властей, 17 гражданских и двое полицейских. Правозащитники говорят о десятках жертв среди мирных жителей.

В субботу мэр третьего по величине города страны Кали Хорхе Иван Оспина заявил, что в пятницу во время протестов погибли 13 человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в воскресенье призвал привлечь к ответственности виновных в насилии в Кали.

В понедельник власти и организаторы акций достигли предварительного соглашения о дальнейших переговорах. Бастующие одновременно обвиняют правительство в намеренном срыве переговоров и отказе подписать окончательное соглашение. Правительство заявляет, что лидеры протестов должны осудить блокирование дорог в рамках предварительного соглашения, называя этот пункт таким, что не подлежит обсуждению.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После месяца насилия в столице протестуют против акций протеста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Gangnam Style рекордно подорвала YouTube

Не смогли запустить Биг-Бен

Патрульный прострелил голову 5-летнему мальчику

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 5724
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 5553
&quot;Холостяк&quot; и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
"Холостяк" и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
5
 Просмотров: 3861
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 2772
Украинский борщ готовят на заправке из томатного сока: рецепт
Украинский борщ готовят на заправке из томатного сока: рецепт
 Просмотров: 2403
Мир
Ким Чен Ын не появлялся на публике рекордное количество дней
Ким Чен Ын не появлялся на публике рекордное количество дней Просмотров: 189
Слепой альпинист покорил вершину Эвереста
Слепой альпинист покорил вершину Эвереста Просмотров: 63
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
4
 Просмотров: 855
Дания помогала США следить за европейскими политиками - расследование
Дания помогала США следить за европейскими политиками - расследование Просмотров: 81
Обнаружили новый гибридный штамм коронавируса
Обнаружили новый гибридный штамм коронавируса Просмотров: 198
Больше всего комментируют
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
2
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
1
Голливудский актер стал членом российской партии
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
1
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
Голосов: 2375
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть