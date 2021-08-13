Посадят за решетку и отберут авто: водителей будут наказывать за шум из машин

В Бельгии будут конфисковывать автомобили и сажать в тюрьму владельцев, вызывающих шумовое загрязнение в городах.
Об этом сообщил The Guardian.
В июне прошли акции протеста против слишком громких машин. Поэтому власти приняли соответствующее распоряжение.
Водителям запретили громко включать музыку в автомобилях и использовать шумные двигатели или выхлопные трубы.
Нарушителя закона могут посадить под арест на 72 ч. Также он должен оплатить буксировку авто и хранение его на штрафплощадке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США пьяного дебошира привязали скотчем к сиденью. Видео
В конце года оценят эффективность закона и примут решение о его дальнейшем действии.
Точное количество конфискованных машин не называют. Местные жители довольны новым законом, сообщили чиновники.
Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что шум, превышающий 55 дБ - вреден. А для нормального сна необходимо соблюдение шумового фона на уровне не более 30 дБ.
В Киеве 10 августа на Софийской площади два автомобиля устроили гонки. Участие в них взяла певица Alyona Alyona и журналист Виталий Волочай.
Организаторы снимали рекламный ролик для компании Red Bull с использованием двух авто. Полицейские открыли уголовное производство.
Машины летели в пешеходной зоне слишком быстро, специальных ограждений не было. В результате площадь загрязнена следами от шин. Съемки проходили без разрешения местных властей и без согласования с полицией Киева.
Комментарии