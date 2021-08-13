Посадят за решетку и отберут авто: водителей будут наказывать за шум из машин

Водители, которые вызывают шумовое загрязнение города, могут попасть за решетку. Фото: gde-fon.com

В Бельгии будут конфисковывать автомобили и сажать в тюрьму владельцев, вызывающих шумовое загрязнение в городах.

Об этом сообщил The Guardian.

В июне прошли акции протеста против слишком громких машин. Поэтому власти приняли соответствующее распоряжение.

Водителям запретили громко включать музыку в автомобилях и использовать шумные двигатели или выхлопные трубы.

Нарушителя закона могут посадить под арест на 72 ч. Также он должен оплатить буксировку авто и хранение его на штрафплощадке.

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В конце года оценят эффективность закона и примут решение о его дальнейшем действии.

Точное количество конфискованных машин не называют. Местные жители довольны новым законом, сообщили чиновники.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что шум, превышающий 55 дБ - вреден. А для нормального сна необходимо соблюдение шумового фона на уровне не более 30 дБ.

В Киеве 10 августа на Софийской площади два автомобиля устроили гонки. Участие в них взяла певица Alyona Alyona и журналист Виталий Волочай. Организаторы снимали рекламный ролик для компании Red Bull с использованием двух авто. Полицейские открыли уголовное производство. Машины летели в пешеходной зоне слишком быстро, специальных ограждений не было. В результате площадь загрязнена следами от шин. Съемки проходили без разрешения местных властей и без согласования с полицией Киева.