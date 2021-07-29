Популярные порносайты запретят

Pornhub - один из четырех основных сайтов для взрослых, которые, вероятно, станут недоступны для 83 миллионов немцев / Getty Images

Германия намерена заблокировать популярные сайты для взрослых Pornhub и xHamster после того, как они не смогли реализовать проверки возраста, которые не позволят детям смотреть порно.

Комиссия по защите несовершеннолетних в СМИ может издать указ о блокировке в ближайшие недели, что сделает сайты недоступными для населения Германии. Об этом пишет Daily Star.

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Шаг по ограничению онлайн-доступа является частью кампании, направленной на то, чтобы все порноресурсы в стране внедрили проверку возраста, хотя первоначальная фаза нацелена на четыре основных сайта для взрослых.

Проверки возраста, которые пытается установить комиссия, включают загрузку документов, удостоверяющих личность пользователя, подтверждающих, что они старше 18 лет. Неспособность сайтов внедрить эту систему привела к такой реакции. Немецкие власти собираются заставить интернет-провайдеров не допускать немцев к четырем самим крупным порносайтам. Для этого власти издадут указы о блокировке крупнейшими интернет-провайдерами страны, Vodafone и O2, этих страниц. Любой, кто вводит URL-адрес этих сайтов, не сможет их увидеть.

Концепция проверки возраста на сайтах для взрослых, разработанная германским государственным чиновником Тобиасом Шмидом, которого немецкая пресса иронично заклеймила "фетиш нормативным политиком", рассматривается и в других странах.

Канада и Австралия изучают возможность использования цифровых удостоверений личности, подтверждающих возраст, а Великобритания пытается принять закон, который внедрил бы технологию проверки возраста для порносайтов, хотя в 2019 году законопроект не прошел голосования.

Противники такой политики опасаются, что больше всего пострадают малые сайты, которые не могут позволить себе внедрять такую практику.

Ряд художественных галерей подал суд на сайт Pornhub из-за приложения, которое превращает известные картины мировых художников в непристойные короткие секс-видео. Сайт для взрослых запустил приложения Show Me The Nudes. Главы мировых музеев и галерей подали в суд за нарушение авторских прав.