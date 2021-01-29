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пятница, 29 января 2021 14:45

Популяция акул и скатов сократилась на 71%: причины
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Популяция акул и скатов с 1970 года уменьшилась более чем на 71%. Причиной этого называют чрезмерный вылов рыбы, антропогенные нарушения и изменения климата

Из 31 вида океанических акул и скатов 24 находятся под угрозой исчезновения, пишет Nature.

"Это общемировой показатель. Если мы ничего не сделаем, будет слишком поздно. Ситуация намного хуже, чем у других популяций животных, данные о которых мы изучали", - заявил биолог из университета Саймона Фрезера Ник Дулви.

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Фото: pixabay.com

Потери могут быть еще больше из-за неполных данных о некоторых из наиболее пострадавших регионов. Чтобы предотвратить дальнейшее сокращение популяции, необходимо ввести срочные запреты и предупредительные ограничения на вылов, считают ученые. В противном случае большинство видов могут полностью исчезнуть.

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Пик охоты на акул пришелся на начало 2000-х. Тогда ежегодно убивали от 63 до 273 млн особей. Это до сих пор делают ради мяса, плавников, жаберных пластин и печеночного жира. В Азии акулий плавник — ценный ингредиент для супа считается символом статуса на обедах и банкетах.

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Ученые нашли вид хамелеонов, который в последний раз видели на Мадагаскаре 100 лет назад. Генетический анализ показал, что этот вид тесно связан с хамелеоном Лаборду. Исследователи полагают, что оба вида рептилий живут только в сезон дождей.

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Дата
29
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