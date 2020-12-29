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вторник, 29 декабря 2020 15:14

Умерла единственная в мире рожденная в неволе белая киви
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Редкая белая киви по имени Манукура, которая первой в мире вылупилась в неволе, умерла в Новой Зеландии.

Самка северного бурого киви с белыми перьями стала звездой центра дикой природы Pukaha Mount Bruce, пишет CNN.

Игрушечные копии Манукуры продавали в магазинах по всему миру, а писательница Джой Каули даже посвятила птичке книгу "Манукура, белая киви".

Фото: instagram.com/pukahanz

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Причиной смерти называют проблемы с репродуктивной системой. Во время сезона размножения киви у нее начинались проблемы со здоровьем. К ветеринарам птицу доставили в начале декабря. Они обнаружили яйцо, которое киви не смогла отложить. Она перенесла несколько операций, но так и не восстановилась.

Белые киви существуют в дикой природе, но увидеть их почти невозможно. В Новой Зеландии ежегодно погибают 2% этих птиц. Всего их осталось около 68 тыс.

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Фотограф Кристиан Лейн случайно зафиксировал единственного в своем роде ската, который имеет необычный ярко-розовый цвет. Снимки ската вида Manta alfredi были сделаны на острове Леди-Эллиот.

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