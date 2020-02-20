Фотограф "поймал" единственного в мире розового ската

Фото: instagram.com/kristianlainephotography

Фотограф Кристиан Лейн случайно зафиксировал единственного в своем роде ската, который имеет необычный ярко-розовый цвет.

Снимки ската вида Manta alfredi были сделаны на острове Леди-Эллиот у южной оконечности Большого Барьерного Рифа на восточном побережье Австралии, пишет Sciencealert.com.

Фотограф планировал сделать снимки черепах и акул. Однако, его ожидало другое чудо природы.

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"Какая странная и совершенно незабываемая встреча!", - подписал снимки Лейн в своем Instagram-аккаунте.

Впервые уникальную особь обнаружил дайвер Райан Джеффри в 2015 году. С тех пор, по словам местных жителей, ската видели всего около 10 раз.

Скат получил кличку Инспектор Клюзо в честь персонажа серии фильмов "Розовая пантера". Его размеры составляют около 3,3 метров.

Ученые считают, что рыба имеет такой необычный цвет из еритризма - нарушение пигментации кожного покрова в пользу красного или близких к нему цветов.

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