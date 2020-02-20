Фотограф "поймал" единственного в мире розового ската

Фотограф Кристиан Лейн случайно зафиксировал единственного в своем роде ската, который имеет необычный ярко-розовый цвет.
Снимки ската вида Manta alfredi были сделаны на острове Леди-Эллиот у южной оконечности Большого Барьерного Рифа на восточном побережье Австралии, пишет Sciencealert.com.
Фотограф планировал сделать снимки черепах и акул. Однако, его ожидало другое чудо природы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле ЧАЭС обнаружили необычного грызуна
"Какая странная и совершенно незабываемая встреча!", - подписал снимки Лейн в своем Instagram-аккаунте.
Впервые уникальную особь обнаружил дайвер Райан Джеффри в 2015 году. С тех пор, по словам местных жителей, ската видели всего около 10 раз.
Скат получил кличку Инспектор Клюзо в честь персонажа серии фильмов "Розовая пантера". Его размеры составляют около 3,3 метров.
Ученые считают, что рыба имеет такой необычный цвет из еритризма - нарушение пигментации кожного покрова в пользу красного или близких к нему цветов.
В Кривом Роге фотограф-анималист Виктор Севидов "поймал" на фото одну из редких птиц Украины - сизоворонку. Этот вид пернатых занесен в Красную книгу Украины и считается исчезающим.
Комментарии