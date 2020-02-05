Похож на миньона: родился щенок-циклоп

Фото: Daily Mail

В провинции Чаченксау в Таиланде родился щенок с редкой генетической мутацией - циклопией.

У животного всего один глаз, расположенный посреди головы, пишет Daily Mail.

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Щенок появился на свет 2 февраля. Хозяева не сразу заметили аномалию у одного из новорожденных.

Владельцы переживали за здоровье животного, но вскоре стало понятно, что с ней все в порядке. Видит ли собака своим глазом, станет ясно через несколько месяцев.

Другие местные жители, узнав о щенке-циклопе, просили семью отдать им его, но хозяева решили оставить животное себе. Малыша назвали Кевином за его сходство с миньон с мультфильма "Гадкий я".

Поросенок-мутант с человеческим лицом родился в городе Цзянмэн в южной китайской провинции Гуандун и прожил только 2 дня.