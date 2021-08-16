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понедельник, 16 августа 2021 07:28

Понад 60 стран требуют эвакуации людей из Афганистана

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Понад 60 стран требуют эвакуации людей из Афганистана
Правительство Афганистана без боя отдало власть талибам, чтобы избежать кровопролития. Фото: Reuters

Более 60 стран мира требуют свободного возвращения своих граждан и афганцев из Афганистана после захвата власти талибами.

В частности, с совместным заявлением об этом выступили Украина, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Корея, Литва, Польша, сообщают в Госдепартаменте США.

"Учитывая ухудшение безопасности, мы призываем все стороны уважать и содействовать безопасному отъезду иностранных граждан и афганцев, готовых покинуть страну. Те, кто наделен властью и властью по всему Афганистану, несут ответственность за защиту человеческой жизни и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка", - говорится в заявлении.

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Также лидеры стран настаивают на том, чтобы дороги, аэропорты и пограничные переходы в Афганистане оставались открытыми.

"Афганский народ заслуживает жить в безопасности и с достоинством. Мы в международном сообществе готовы им помочь", - говорится в сообщении.

15 августа боевики "Талибана" захватили стратегически важный город Джелалабад в Афганистане и вошли в Кабул.

Глава МВД Саттар Мирцквал сообщил, что атаковать Кабул не будут, смена власти пройдет мирным путем. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Посольства иностранных государств в Кабуле атаковали тысячи людей, которые хотят покинуть страну из-за наступления талибов. Больше всего желающих получить визу у посольства Турции и Ирана.

Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных с крупнейшей в Афганистане тюрьме Пул-э-Чархи.

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Дата
16
августа

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