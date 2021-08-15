Президент Афганистана подал в отставку и покинул страну

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Гане покинул страну с двумя соратниками - руководителем администрации Фазл Махмудом Фазли и радникомз нацбезопасности Хамдулла Мухибом. Об этом сообщает TOLO News.

По данным издания, Ашраф Гани уже находится не в Афганистане.

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15 августа боевики "Талибана" захватили стратегически важный город Джелалабад в Афганистане и вошли в Кабул.

Начались столкновения между талибами и правительственными силами Афганистана. Президент Афганистана заявил, что в ближайшие часы сложит с себя полномочия.

Посольства иностранных государств в Кабуле атаковали тысячи людей, которые хотят покинуть страну из-за наступления талибов. Больше всего желающих получить визу у посольства Турции и Ирана.

Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных с крупнейшей в Афганистане тюрьме Пул-э-Чархи.