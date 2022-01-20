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четверг, 20 января 2022 16:14

Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"
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Команда заключенного российского оппозиционера Алексея Навального опубликовала 479 фото так называемого "Дворца Путина" якобы с реальными интерьерами этого здания.

Их распространил глава отдела расследований Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров в Twitter.

Фото: twitter.com/alburov

Интерьеры поместья ранее на видео показали в виде 3D-визуализаций. Это стало главным аргументом пропагандистских СМИ в том, что дворца не существует. Мол, "все нарисовали". Сомнения в подлинности показанных интерьеров возникали и у части комментаторов.

"Сегодня мы расставим все точки над "i". Развеем какие-либо сомнения в том, существует дворец или нет. Как он выглядит – изнутри, снаружи. Что там есть и что там было. Мы покажем вам сотни настоящих фотографий", – сообщила команда Навального.

Большинство фото интерьеров похожи на опубликованные ранее визуализации. Различаются они в деталях.

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Как отметили расследователи, позолоты и другой отделки, в частности, стилизованных российских гербов, было даже больше, чем в планах. Кроме прочего, опубликованы и фото комнаты с шестом, который расследователи считают "частным стрип-клубом".

Утверждается, что эти фото "отправили со строительства". Как их верифицировали – неизвестно. Вероятно, речь идет о фотографиях прежних лет, поскольку на момент выхода фильма Навального все интерьеры "дворца" демонтировали, а в помещении шел ремонт.

"Я, когда увидела эти фотографии, испытала, пожалуй, самый широкий спектр эмоций из возможных. Сначала шок. Ты видишь своими глазами то, что представлял в деталях. И вот оно перед тобой. Реальное. Существует", - написала представитель ФБК Мария Певчих в Twitter.

Все фото можно просмотреть по ссылке.

Фильм "Дворец Путина" на Youtube набрал более 100 млн просмотров. Его опубликовали в январе 2021 года через несколько дней после ареста Алексея Навального. Речь идет о большом имении на побережье Черного моря недалеко от Геленджика. Утверждается, что только на строительство и реконструкцию главного здания потратили 100 млрд рублей.

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