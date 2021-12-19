Министр обороны Германии призвала ужесточить санкции против Путина

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленским жестко психологически манипулируют
Зеленским жестко психологически манипулируют
3 Просмотров: 1800
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 3754
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 6606
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2367
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 1134
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 486
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3024
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1323
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 315
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 909
Фото
Все фото
11
6
3
3
20
Филиппины накрыл разрушительный тайфун: есть погибшие
Филиппины накрыл разрушительный тайфун: есть погибшие
Картину свиньи продали за рекордные $26,6 тыс.
Картину свиньи продали за рекордные $26,6 тыс.
В России горит корвет &quot;Проворный&quot;. Есть угроза взрыва: видео
В России горит корвет "Проворный". Есть угроза взрыва: видео
Палестинскую вышивку внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Палестинскую вышивку внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Королева Елизавета отпраздновала 95-летие, овдовела и в 11-е стала прабабушкой: год монаршей семьи - в фото
Королева Елизавета отпраздновала 95-летие, овдовела и в 11-е стала прабабушкой: год монаршей семьи - в фото
Видео
Все видео
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 324
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2448
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2142
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6363
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 432
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
воскресенье, 19 декабря 2021 16:03

Министр обороны Германии призвала ужесточить санкции против Путина

  Комментировать
Министр обороны Германии призвала ужесточить санкции против Путина
Министерство обороны Германии призвало ужесточить санкции против Путина. Фото: DW

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала ужесточить санкции против президента России Владимира Путина и его окружения.

Такое заявление Ламбрехт сделала на фоне военного конфликта между Россией и Украиной во время интервью еженедельнику Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.

"Ответственные за агрессию должны испытать на себе ее последствия, например, упустив возможность "ездить на шопинг на Елисейские поля в Париже", - отметила министр.

Ламбрехт также оценила перспективы отправки военнослужащих НАТО непосредственно в Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия продолжает увеличивать количество войска на границе с Украиной - разведки США

"Нам следует сначала исчерпать все возможности дипломатии и экономические санкции. Все дальнейшие шаги тоже необходимо обсудить в тесном сотрудничестве с нашими союзниками", - подчеркнула она и добавила, что "очень хорошо понимает страхи украинцев".

17 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские оккупанты на Донбассе оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения. Боевики также вооружаются тяжелой техникой: танками, минометами, гаубицами и самоходные артиллерийские установки.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января-начале февраля 2022 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Министр обороны Германии призвала ужесточить санкции против Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Закончилось самое длинное сражение войны

Самое читаемое
Контракт с &quot;Эвертоном&quot; сорвался? Миколенко вернулся в Киев
Контракт с "Эвертоном" сорвался? Миколенко вернулся в Киев Просмотров: 23148
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы Просмотров: 12015
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 11349
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 1 Просмотров: 7281
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 6606
Мир
Министры Германии и Литвы негативно отреагировали на "гарантии безопасности" России
Министры Германии и Литвы негативно отреагировали на "гарантии безопасности" России Просмотров: 171
Вряд ли кто-то бросит вызов РФ: Великобритания не будет отправлять войска в Украину
Вряд ли кто-то бросит вызов РФ: Великобритания не будет отправлять войска в Украину Просмотров: 855
Мигранты забросали камнями польских пограничников
Мигранты забросали камнями польских пограничников Просмотров: 576
Украинец убил своего работодателя в Польше
Украинец убил своего работодателя в Польше Просмотров: 3177
Россия официально покинула группу стран-участников Договора об открытом небе
Россия официально покинула группу стран-участников Договора об открытом небе Просмотров: 927
Больше всего комментируют
3
Зеленским жестко психологически манипулируют
3
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
1
Показали копа, который остановил Гогилашвили – сети аплодируют
1
Зеленский подписал закон о новых налогах в ИТ-индустрии
Голосов: 439
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть