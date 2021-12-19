Министр обороны Германии призвала ужесточить санкции против Путина

Министерство обороны Германии призвало ужесточить санкции против Путина. Фото: DW

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала ужесточить санкции против президента России Владимира Путина и его окружения.

Такое заявление Ламбрехт сделала на фоне военного конфликта между Россией и Украиной во время интервью еженедельнику Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.

"Ответственные за агрессию должны испытать на себе ее последствия, например, упустив возможность "ездить на шопинг на Елисейские поля в Париже", - отметила министр.

Ламбрехт также оценила перспективы отправки военнослужащих НАТО непосредственно в Украину.

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"Нам следует сначала исчерпать все возможности дипломатии и экономические санкции. Все дальнейшие шаги тоже необходимо обсудить в тесном сотрудничестве с нашими союзниками", - подчеркнула она и добавила, что "очень хорошо понимает страхи украинцев".

17 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские оккупанты на Донбассе оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения. Боевики также вооружаются тяжелой техникой: танками, минометами, гаубицами и самоходные артиллерийские установки. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января-начале февраля 2022 года.