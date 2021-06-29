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вторник, 29 июня 2021 17:50

Соратника Навального объявили в международный розыск

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Соратника Навального объявили в международный розыск
Ивана Жданова, соратника Навального, объявили в международный розыск. Фото: znak.com

В России объявили в международный розыск директора Фонда борьбы с коррупцией и соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова.

Об этом сообщил адвокат Жданова Владимир Воронин, пишет ТАСС.

Соратника Навального объявили в международный розыск по делу о злостном невыполнении решения суда. Его обвиняют в отказе удалять из интернета фильм "Он вам не Димон".

9 июня Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера Навального "экстремистскими организациями".

Суд запретил организациям распространять информацию, осуществлять финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции.

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Прокуратура Москвы утверждала, что ФБК Навального "под прикрытием либеральных лозунгов занимается формированием условий дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Жданов выступил с заявлением, что организация действовала исключительно с мирными целями.

Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера Алексея Навального "экстремистскими организациями". Сотрудникам организации и тем, кто "делает умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации", грозит до шести лет тюрьмы.

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Дата
29
июня

Создали самую жестокую террористическую организацию

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