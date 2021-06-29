В России объявили в международный розыск директора Фонда борьбы с коррупцией и соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова.
Об этом сообщил адвокат Жданова Владимир Воронин, пишет ТАСС.
Соратника Навального объявили в международный розыск по делу о злостном невыполнении решения суда. Его обвиняют в отказе удалять из интернета фильм "Он вам не Димон".
9 июня Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера Навального "экстремистскими организациями".
Суд запретил организациям распространять информацию, осуществлять финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции.
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Прокуратура Москвы утверждала, что ФБК Навального "под прикрытием либеральных лозунгов занимается формированием условий дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
Жданов выступил с заявлением, что организация действовала исключительно с мирными целями.
Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера Алексея Навального "экстремистскими организациями". Сотрудникам организации и тем, кто "делает умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации", грозит до шести лет тюрьмы.
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