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пятница, 23 апреля 2021 07:30

Помог развалы СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по Союзу

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Помог развалы СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по Союзу
Борис Ельцин танцует / Wikipedia

23 апреля 2007-го на 77-м году жизни скончался в больнице от остановки сердца, вызванной прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью, первый президент России Борис Ельцин.

Ельцин родился в селе Бутко Свердловской области России, в крестьянской семье. Учился в Уральском техническом университете. Работал на стройке. Вступил в Коммунистическую партию и поднялся по карьерной лестнице. В 1976 году стал первым секретарем Свердловского обкома партии.

Сначала был сторонником программы перестройки Михаила Горбачева. Однако публично разошелся с Горбачевым через взгляды на реформы. Критиковал их как слишком умеренные, призывая перейти к многопартийной представительной демократии и распустить СССР. В 1987 году был первым человеком, который пошел в отставку из правящей позиции в политбюро партии, сделало его популярным.

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В 1990 году Ельцина избрали председателем Верховного Совета России, а в 1991 году президентом РСФСР. В союзе с другими национальными лидерами сыграл важную роль в распаде СССР в декабре того же года. В результате РСФСР стала независимым государством Россией. Ельцин был переизбран на пост президента в 1996 году. Во время этого второго срока ушел в отставку, передав власть Путину, который ее узурпировал.

Ельцин трансформировал социалистическую экономику России в рыночную воплотив реформы экономической шоковой терапии, приватизации и отказа от контроля над ценами. Это привело к экономическому коллапсу и высокой инфляции. При нем в России возникли олигархи, которые получили большую часть национальной собственности и богатства.

В 1993 году возникла конституционный кризис, когда Ельцин распустил парламент, а тот объявил ему импичмент. Кризис закончился, когда танки расстреляли Белый дом. Затем он представил конституцию, которая значительно расширила власть президента.

Попытки Чечни получить независимость привели к Первой чеченской войны, войны и Второй чеченской войны в период с 1994 года по 1999 год.

На международном уровне способствовал восстановлению сотрудничества с ЕС и подписал соглашения о контроле над вооружениями с США. В условиях нарастания внутреннего давления и существенных проблем со здоровьем ушел в отставку в конце 1999-го, передав власть преемнику, главе ФСБ Путину.

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Дата
23
апреля

Помог развалы СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по Союзу

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