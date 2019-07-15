Поляки подожгли жилье украинцев в Варшаве

В Варшаве подожгли жилище украинцев. Фото с открытых источников.

В ночь на 13 июля неизвестные бросили горящую бутылку с бензином в квартиру граждан Украины в Варшаве.

Украинцы строят варшавское метро, ​​сообщает организация "Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения" Варшавы.

Кроме того, сообщается, что на стенах лестничной клетки подъезда, где проживают украинцы, были написаны оскорбления. На фотографиях с места инцидента, опубликованных организацией, видны надписи "kurwy ukrainskie", "won z polski" и "bydlaki", нанесенные на стены черной краской.

Украинцы в ответ написали письмо с обращением к полякам, которое также опубликовала организация.

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"Поляки строят за границей, а мы вместе с турками строим для вас станцию ​​метро на улице Горчевской. Мы приехали сюда за хлебом, но мы не хотим его бесплатно, мы работаем под землей на глубине 25 метров, чтобы заработать деньги. Мы обогащаем Польшу не только своей работой, но и налогами, из которых, в частности, польское государство финансирует больницы, школы и пансионаты. Наши жены и сестры часто работают уборщицами и нянями - благодаря этому у многих из вас есть возможность получить более высокооплачиваемую работу и повысить свой уровень жизни. Поэтому мы не понимаем причину, по которой нас оскорбляют... Наш дом подожгли, мы чувствуем угрозу", - говорится в обращении.

В полицию сообщили об инциденте. дело расследует штаб округа Варшава-Воля.

Польский Институт национальной памяти объявил о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945-х членами ОУН-УПА".