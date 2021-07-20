Полячку будут судить за избиение украинки

Полячка предстанет перед судом за избиение продавщицы из Украины. Фото: szczecin.naszemiasto

В польском городе Щецин задержали женщину, которая избила украинскую кассиршу в супермаркете.

Она будет отвечать перед судом за преступление по национальному признаку, информирует Szczecin.Naszemiasto.

В течение нескольких месяцев в магазин сети "Жабка" к продавщице из Украины подходила 26-летняя полячка и оскорбляла через украинское происхождение. А потом напала на женщину из-за отказа продавать алкоголь и побила.

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Прокуратура округа Щецин-Запад в Щецине подала в суд обвинительный акт против агрессивного клиента.

Подозреваемая частично призналась в содеянном. Ее арестовали. В прошлом она уже привлекалась к ответственности.

Ей грозит лишение свободы от 6 месяцев до 5 лет.

У пункта пропуска "Ягодин" на украинском-польской границе в очереди умер человек. Он не дожил до приезда медиков, Украинец собирался пересечь границу грузовиком и ждал своей очереди на проезд.