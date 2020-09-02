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среда, 02 сентября 2020 16:10

Польским дипломатам не дали возложить цветы к мемориалу жертвам Катыни

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Польским дипломатам не дали возложить цветы к мемориалу жертвам Катыни
Российские коммунальщики снимают памятную табличку в мае этого года / TVERNEWS

Польские дипломаты не смогли положить цветов под стенами бывшего здания НКВД в российской Твери, где весной 1940-го расстреляли катынских заключенных. Местные власти не дали соответствующего разрешения из-за коронавируса.

Польские дипломаты ежегодно 2 сентября клали цветы под стенами бывшего здания НКВД. Делали это в годовщину открытия Польского военного мемориала в соседней местности Медное, где похоронены жертвы Катыни. В этом году приходилась 20 годовщина открытия мемориала. Об этом пишет сайт польского телеканала TVP.

"Никогда раньше не было такого, чтобы представителей польского посольства не допускали к бывшему зданию НКВД. Сейчас там медицинский университет. Нам объяснили, что ограничения связаны с эпидемией COVID-19. Вторая причина, на здании больше нет таблички, которая бы рассказывала о жертвах катынского преступления. Ее демонтировали весной", - заявил поверенный в делах польского посольства в Москве Яцек Шлядевский.

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В начале мая власти Твери демонтировали табличку о расстреле из бывшего здания НКВД. В прошлом году местная прокуратура обратилась к властям Твери, чтобы снять ее, так как будто бы повесили ее с нарушением предписаний. Мол, власти города 9 сентября 1991-го дали неправильный номер дома. Также прокурор заявил, что содержание таблиц не соответствует фактам, подтвержденным документально.

"По нашему мнению таблицы висели легально 30 лет, никому не мешали. Будем это место дальше посещать, хотя сегодня нам не разрешили. Также работаем, чтобы вернуть памятные доски, согласно исторической правде. Здания настоящего медицинского университета в 1930-1950-х были застенками НКВД. Так их следует называть. Там погибло много поляков, русских, представителей других национальностей", - заявил Шлядевский.

На таблице польской было написано: "Памяти узников лагеря в Осташкове, убитых НКВД в Калинине, для предостережения мира - Катынская семья". –По-русски: "Памяти замученных. Здесь в 1930-1950-х было управление НКВД-МГБ Калининской области и внутренняя тюрьма".

На мемориале в Медное у Твери в 25 общих могилах похоронены 6288 жертв катынского преступления из лагеря для военнопленных в Осташкове, убитых в Твери.

Катынское преступление - массовые расстрелы почти 22 тыс. польских военнопленных, совершенные органами НКВД СССР по секретному приказу Москвы. До 1990-х советская власть перебрасывала вину на нацистов. Во времена президента Ельцина Россия признала массовые казни.

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