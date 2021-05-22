Польша закупит беспилотники в Турции

Варшава планирует получить партию Bayraktar. Фото: УП

Польша закупит 24 беспилотников Bayraktar у Турции.

Дроны будут вооружены противотанковыми снарядами, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает DPA.

Варшава также приобретет пакет логистики и обучения вместе с беспилотниками. Поставки начнутся в 2022 году.

"Беспилотники имеют атакующие возможности и зарекомендовали себя в войнах в Восточной Европе", - сказал Блащак.

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Соглашение подпишут в ходе предстоящего визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию. Он начнется в понедельник.

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