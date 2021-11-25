Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения

Украинские семьи, работающие в Польше легально и имеющие карты побыта, имеют право получать ежемесячно деньги на каждого своего несовершеннолетнего ребенка. ФОТО: pixabay.com

Украинцы, работающие в Польше легально и имеющие карту побыту, ежемесячно могут получать на каждого своего несовершеннолетнего ребенка по 500 злотых – около 3,2 тыс. грн.

Если дети имеют только мать или отца – выплата будет выше, рассказала Gazeta.ua уполномоченная президента польского города Валбжих по делам иностранцев Ирина Рерих.

"Карта побыту дает право получать на каждого несовершеннолетнего ребенка ежемесячно по 500 злотых. До их 18-летия. Также перед началом каждого учебного года на школьников в семье выдается по 300 злотых – на книги, тетради, канцтовары. Еще один бонус – возможность получать периодически ваучеры на 500 злотых. Тоже на каждого ребенка. Эти деньги можно потратить на зоопарк, гостиницу, парк развлечений, поездку на море", – рассказала Ирина.

Карта побыту – это разрешение на временное проживание и работу в Польше. В Украине их часто называют "картами пребывания". Их владельцы, кроме выплат на детей, имеют еще несколько бонусов, добавила Ирина Рерих.

"На время действия карты – не нужно носить в администрации документы от работодателей, чтобы подтвердить легальность своего пребывания в Польше. Главное преимущество – с польской картой украинец в любой момент может уехать в Украину и затем легально вернуться в Польшу. Уже не требуется виз, приглашений или других документов. Также может свободно ездить как турист по странам Шенгенской зоны", - сказала Ирина.

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Как украинцы получают карту побыту, сколько они зарабатывают в Польше и тратят на аренду жилья, Ирина Рерих рассказала в эксклюзивном интервью для Gazeta.ua. Читайте по ссылке: "Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен": какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше.

Польша готовится упростить для работников из Украины получение "карт пребывания". Пакет изменений в закон об иностранцах уже одобрил Сейм. Нововведения будут давать право украинцам не документировать свое место жительства в Польше и не подтверждать источник дохода при составлении заявления на получение карты побыта. Вместо этого будет достаточно информации о том, что заработок зарубежного работника не меньше, чем минимальная зарплата в стране.