Польша выдала белорусам 234 гуманитарные визы

В Польше выдали 234 так называемые гуманитарные визы для граждан Беларуси. Фото: REUTERS

Польские консульства по состоянию на 9 сентября выдали 234 так называемые гуманитарные визы для граждан Беларуси в рамках программы "Солидарные с Беларусью", которую правительство создало в августе.

Об этом во время заседания сенатской комиссии иностранных дел сообщил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик, пишет "Польское радио".

По его словам, санкционный список ЕС охватит от 40 до 50 представителей белорусского режима.

"Польша настаивает, чтобы в список внесли как можно больше человек. А также, чтобы он имел открытый характер и его можно было модифицировать. В список следует включить представителей силовых структур, которые несут ответственность за жестокость и применение пыток в отношении протестующих", - сказал Вавжик.

Также он сообщил, что на программу "Солидарные с Беларусью", которая предусматривает помощь для репрессированных, программу стипендий и помощь независимым СМИ, польское правительство назначил 50 млн. злотых.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также представил план солидарности с Беларусью, который предусматривает поддержку репрессированных белорусов, программу стипендий для студентов и ученых из Беларуси, а также облегчение их въезда в Польшу и доступ на рынок труда.