Литва утвердила план поддержки населения Беларуси

Правительство Литвы утвердило специальный план поддержки белорусского населения. Фото: belnaviny.by

Правительство Литвы сегодня, 2 сентября, утвердило специальный план поддержки белорусского населения.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter.

"Сегодня правительство Литвы утвердило специальный план поддержки населения Беларуси, который окажет помощь жертвам репрессий. Кроме того, он поспособствует обучению белорусов в литовских университетах, а также получению национальных виз и интеграции на литовском рынке труда", - сообщил Линкявичюс.

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Латвия решила оказать финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси, а Польша готовит упрощение въезда для белорусов. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также представил план солидарности с Беларусью, который предусматривает поддержку репрессированных белорусов, программу стипендий для студентов и ученых из Беларуси, а также облегчение их въезда в Польшу и доступа на рынок труда.