Польша устроила демарш во время выступления россиян на конференции СЕ

Спикеры Сената и Сейма Польши устроили демарш во время выступления главы Совета федерации РФ Валентины Матвиенко на конференции Совета Европы в четверг.
Глава Сената Томаш Гродский и руководительница Сейма Эльжбета Витек участвовали в конференции спикеров парламентов Совета Европы в Афинах, передает TVN24.
Когда Матвиенко начала свое выступление на тему демократии, польская делегация покинула зал.
"Это акт солидарности со странами, территория которых оккупирована Россией", - пояснили Гродский и Витек.
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На конференции говорили об опыте и проблемах, с которыми демократические государства столкнулись во время пандемии, о роли парламентов в обеспечении права на здоровую и устойчивую окружающую среду и общем будущем европейцев.
В речах на общих дебатах в рамках 76-й Генассамблеи ООН об Украине упоминали главы иностранных государств. В частности президенты Польши, Латвии и Эстонии. Пандемия коронавируса позволила легко забыть о многих бедах, которые продолжаются в разных частях Земли, в частности о войне на Востоке Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда с трибуны ООН.
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