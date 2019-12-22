Польша раскритиковала Путина

Советский Союз предпринял прямые шаги, чтобы спровоцировать войну, и в то же время совершил массовые преступления, говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши. Фото: westnews.info

Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи со словами президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.

"Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей органов власти Российской Федерации, в том числе Президента Владимира Путина, о причинах и ходе Второй мировой войны. Они ссылаются на пропагандистские послания сталинской эпохи тоталитаризма, уже осужденные даже советским лидером Никитой Хрущевым", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД напомнили об основных фактах польской внешней политики довоенного периода и отношениях между Польшей и Советским Союзом, а также о польских жертвах советских репрессий во время Второй мировой войны.

Кроме того, в заявлении дипломаты подчеркнули, что Польша вела последовательную сбалансированную политику в отношении как Германии, так и Советского Союза. Но несмотря на это, Союз "предпринял прямые шаги, чтобы спровоцировать войну, и в то же время совершил массовые преступления". Согласно подсчетам историков, общее число жертв советских репрессий в течение 1939-1944 годов составило 566 тыс. поляков.

"Своими словами, президент Российской Федерации стер совместные усилия польских и российских экспертов, а также наследие его предшественников Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на все трудности, пытались найти путь истины и примирение в польско-российских отношениях. Надежный и критический взгляд на историю вместо пропаганды позволил бы воздать должное миллионам жертв сталинских репрессий, в том числе и с российской стороны", - заявили в министерстве.

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На этой неделе во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что СССР был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. По его словам "Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии". Кроме того, со слов президента РФ, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы".