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пятница, 20 декабря 2019 12:30

В МИД прокомметировали заявление Путина о "русских земель" в Украине

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В МИД прокомметировали заявление Путина о &quot;русских земель&quot; в Украине
В МИД прокомментировали заявление Путина. Фото: glavcom

Министерство иностранных дел Украины осуждает заявления президента России Владимира Путина, часть территории Украины может рассматриваться как "русские земли"

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар, сообщает Еспресо.TV.

"Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Мы однозначно это осуждаем, и это заявление будет сегодня", - сказал он.

Ни один нарратив Путина, какие-либо выдумки Путина не будут работать для нас", - сказал замминистра. Также добавил, что в свое время Москва подчинялась Киеву, так что надо обращать внимание на корни, а не последствия.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все Причерноморья и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

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