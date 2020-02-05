Польша прекратила импорт угля из РФ

Горняки добились запрета импорта. Фото: Mind.ua

Польские государственные компании не будут ввозить уголь из-за рубежа.

Об этом заявил вицепремьер Яцек Сасин, сообщает "Европейская правда".

"Я после переговоров с главами государственных компаний. Они больше не будут ввозить уголь из-за рубежа", - заявил вицепремьер Яцек Сасин, сообщает "Европейская правда".

На польских шахтах с пятницы действует забастовку с требованием прекратить импорт угля из России. Горняки начали перекрывать железнодорожные пути.

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Польские энергетические союзы предупреждают, что на шахтных отвалах ждут огромные количества угля. Поэтому когда сейчас можно отказаться от импорта угля из России, Колумбии, Мозамбика и США, то это может оказаться трудным в будущем.

Ежегодно польские компании импортируют около 20 млн тонн угля из-за рубежа. Преимущественно из России.

С 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины в среднем подорожал на 2%. За 5 лет России придется заплатить более $ 7 млрд.