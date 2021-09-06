Польша предоставила убежище еще одной спортсменке из Беларуси

В будущем Сафронова хочет получить польское гражданство и представлять страну на международных соревнованиях. Фото: pap.pl

Польша выдала гуманитарную визу Ольге Сафроновой, которая должна была представлять Беларусь на Олимпиаде в Токио в конном спорте, но в последний момент ее исключили из состава делегации.

После переезда в Польшу спортсменка намерена выступать на международных соревнованиях от этой страны, передает РАР.

Как отметил адвокат Томаш Вилинский, спортсменку исключили из состава олимпийской делегации Беларуси, поскольку в организме одного из ее лошадей якобы обнаружили следы допинга. Тогда Сафронова критически высказалась в адрес федерации конного спорта Беларуси и Александра Лукашенко. Впоследствии, когда она уже выехала в Польшу, исследования не подтвердили применение запрещенных препаратов.

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Между тем, отмечает PAP, на родине Сафронову был внесен в так называемый список "врагов народа", в котором уже более 40 белорусских спортсменов. Узнав об этом, она попросила власти Польши предоставить ей и ее партнеру гуманитарную визу. При содействии посольства Польши в РБ спортсменка также смогла перевезти своих двух лошадей.

В будущем Сафронова хочет получить польское гражданство и представлять страну на международных соревнованиях в конном спорте, добавляет издание.

В Беларуси вступило в силу постановление, согласно которому гражданина можно лишить пенсии за "вред государству".