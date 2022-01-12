Польша показала, как пограничники Беларуси режут колючую проволоку

Мигранты со стороны Беларуси снова штурмовали границу Польши. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Во вторник, 11 января, почти 70 мигрантов снова пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси. В этом им способствовали белорусские пограничники.

Об этом сообщил пресс-центр пограничной службы Польши в Twitter.

"11 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 68 человек. Группы из 18 и 15 человек нелегально пересекли границу в зоне ответственности пограничного залога в Мельнике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на отрезках границы, охраняемой пограничными заставами в Дубичах Церковных и Липске, зафиксировали провокации со стороны белорусских служб. Те ослепляли польские патрули лазерами и повреждали колючую проволоку.

Пограничная служба Польши также обнародовала видео. На нем видно, как белорусские службы режут колючую проволоку, организуют перекидывание через линию границы группу мигрантов и бросают камни в сторону автомобиля польского патруля.

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Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии с применением искусственно спровоцированного миграционного кризиса. С начала августа польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь около 40 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.