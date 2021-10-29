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пятница, 29 октября 2021 09:19

Польша отказалась уплачивать миллионные штрафы Евросоюзу

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Польша отказалась уплачивать миллионные штрафы Евросоюзу
Министр юстиции заявил, что Польша не оплатит ни одного злотого. Фото: Reuters

Польша отказалась платить штраф за невыполнение суда ЕС по реформе польской судебной системы и работе шахты "Туров".

Об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, передает DW.

"Польша не может и не должна платить ни одного злотого", - сказал он на брифинге в Варшаве.

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Наложение штрафов он назвал беззаконием и незаконными санкциями.

Суд ЕС наложил на Польшу штраф €1 млн в день за то, что, несмотря на судебное решение она не приостановила действие положений дисциплинарной палаты Верховного суда.

В середине июля суд ЕС объявил систему дисциплинарной ответственности судей в Польше несовместимой с законодательством ЕС. Он обязал Польшу немедленно приостановить действие положений полномочий дисциплинарной палаты Верховного суда.

В начале октября Конституционный суд Польши признал, что национальное законодательство имеет приоритет перед законами Евросоюза.

20 сентября суд ЕС обязал Польшу выплачивать €500 тыс. в день из-за угольной шахты "Туров". Она расположена вблизи Чехии и немецкой федеральной земли Саксония. В Праге считают, что работа шахты наносит ущерб окружающей среде.

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Дата
29
октября

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