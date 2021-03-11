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четверг, 11 марта 2021 08:11

Польша обвинила российского консула в инфицировании населения

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Польша обвинила российского консула в инфицировании населения
Поведение российского дипломата назвали опасным и безответственным. Фото: pixabay.com

Генеральный консул России Игорь Ощепков, которого в феврале признали в Польше персоной нон грата, принимал участие в массовых мероприятиях после получения положительного Covid-теста, а потому мог заразить множество поляков.

Российский консул в Познани вместе с дочерью получили положительные результаты теста на коронавирус 21 января, но проигнорировали самоизоляцию. Об этом заявил официальный представитель министра спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет RMF24.

"Результатом его действий могло стать заражение других людей, а также возникновение новых вспышек заболевания. Деятельность дипломата поставила под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", – сказал Жарин.

23 января Ощепкова видели в общественном месте, когда он фотографировал демонстрацию в защиту Алексея Навального в Познани. Поведение российского дипломата назвали опасным и безответственным.

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8 февраля Ощепкова признали персоной нон грата в Польше в ответ на высылку Россией ряда дипломатов ЕС. Он покинул территорию страны 20 февраля.

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