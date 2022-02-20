Польша готова предоставить Украине дополнительное оружие

 
Ексклюзивы
1/5
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 6156
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 8290
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 369
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1386
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 864
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 477
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 5130
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3420
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 990
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 225
Фото
Все фото
4
9
12
4
3
Porsche и Bentley: загорелось судно, перевозившее тысячи элитных авто
Porsche и Bentley: загорелось судно, перевозившее тысячи элитных авто
Такой силы здесь не фиксировали – по Европе пронесся разрушительный шторм. Есть жертвы
Такой силы здесь не фиксировали – по Европе пронесся разрушительный шторм. Есть жертвы
Назвали самые популярные торговые марки в каждой стране – карта
Назвали самые популярные торговые марки в каждой стране – карта
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Германия перебросила истребители Eurofighter поближе к Украине
Германия перебросила истребители Eurofighter поближе к Украине
Видео
Все видео
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео
Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео
Змея заползла в самолет и сорвала рейс
Змея заползла в самолет и сорвала рейс
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
1 Просмотров: 864
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2178
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2322
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5715
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4554
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 369
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
воскресенье, 20 февраля 2022 05:18

Польша готова предоставить Украине дополнительное оружие

  Комментировать
Польша готова предоставить Украине дополнительное оружие
Ранее Польша заявила о поддержке в оборонной отрасли по противодействию агрессии РФ. Фото: Pexels

Варшава готова произвести дополнительные поставки военной помощи в Украину.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на главу польского правительства Матеуша Моравецкого.

"Мы готовы осуществить поставки в Украину дополнительного оборонного вооружения для защиты территории, городов, людей от российской агрессии", - отметил Моравецкий.

Моравецкий подчеркнул, что, как и президент Украины Владимир Зеленский, считает, что санкции против России нужно вводить заранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина, Британия и Польша создали новый альянс

"Сейчас четко видно, что это не только экономическая атака на Украину, финансовая и энергетическая петля, сжимающая горло Украине, а это также и угроза военного наступления, что еще недавно казалось чем-то невероятным", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что пакет санкций должен быть для России максимально болезненным.

Польша готова оказывать помощь Украине в газовой сфере, обороноспособности, стабилизации экономики и гуманитарных вопросах. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 февраля сообщил о помощи украинским военным оборудованием и техникой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша готова предоставить Украине дополнительное оружие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 2 Просмотров: 21782
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс 3 Просмотров: 17640
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 9 Просмотров: 13050
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск Просмотров: 9000
Китай выразил поддержку Украине
Китай выразил поддержку Украине Просмотров: 8748
Мир
"НАТО видит, что Россия готовится создать повод для нападения" - Столтенберг
"НАТО видит, что Россия готовится создать повод для нападения" - Столтенберг Просмотров: 45
Porsche и Bentley: загорелось судно, перевозившее тысячи элитных авто
Porsche и Bentley: загорелось судно, перевозившее тысячи элитных авто
4
 Просмотров: 216
Такой силы здесь не фиксировали – по Европе пронесся разрушительный шторм. Есть жертвы
Такой силы здесь не фиксировали – по Европе пронесся разрушительный шторм. Есть жертвы
9
 Просмотров: 369
В Европе люди вышли на улицы поддержать Украину
В Европе люди вышли на улицы поддержать Украину Просмотров: 270
Миллиардер Ричард Брэнсон во второй раз обратился к миру из-за угрозы войны с Россией
Миллиардер Ричард Брэнсон во второй раз обратился к миру из-за угрозы войны с Россией Просмотров: 540
Больше всего комментируют
9
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
3
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
2
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
2
Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
Голосов: 157
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть