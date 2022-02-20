Польша готова предоставить Украине дополнительное оружие

Ранее Польша заявила о поддержке в оборонной отрасли по противодействию агрессии РФ. Фото: Pexels

Варшава готова произвести дополнительные поставки военной помощи в Украину.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на главу польского правительства Матеуша Моравецкого.

"Мы готовы осуществить поставки в Украину дополнительного оборонного вооружения для защиты территории, городов, людей от российской агрессии", - отметил Моравецкий.

Моравецкий подчеркнул, что, как и президент Украины Владимир Зеленский, считает, что санкции против России нужно вводить заранее.

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"Сейчас четко видно, что это не только экономическая атака на Украину, финансовая и энергетическая петля, сжимающая горло Украине, а это также и угроза военного наступления, что еще недавно казалось чем-то невероятным", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что пакет санкций должен быть для России максимально болезненным.

Польша готова оказывать помощь Украине в газовой сфере, обороноспособности, стабилизации экономики и гуманитарных вопросах. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 февраля сообщил о помощи украинским военным оборудованием и техникой.