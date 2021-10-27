Польша будет радикально укреплять армию

Варшава хочет быть готова к гибридной агрессии РФ. Фото: Reuters

В Польше готовятся к укреплению армии в связи с угрозами со стороны России и Белоруссии.

Правящая партия "Право и справедливость" во вторник представила план по войску, сообщает АР.

Законопроект сейчас нуждается в одобрении парламента и президента. Он сменит закон 1967 года. Польша тогда была сателлитом СССР. В 1999-м страна вошла в НАТО. Она инвестирует не менее 2% в ВВП.

Глава "Права и справедливости" Ярослав Качинский и министр обороны Мариуш Блащак хотят увеличить оборонный бюджет и более чем вдвое увеличить размер войск - до минимум 250 тыс. солдат и 50 тыс. резервистов.

Обязательную военную службу восстанавливать не будут.

"Мы отвергаем идею о том, что армия должна быть небольшой и хорошо вооруженной. По нашему мнению, армия должна быть большой и хорошо вооруженной", - сказал Качинский. Он хочет, чтобы Польша была одним из сильнейших членов НАТО.

К концу 2020 года в польской армии служило более 128 тыс. военных - более 107 тыс. в составе профессиональной армии и 21 тыс. в составе сил территориальной обороны.

Варшава планирует покупать военную технику у США. Рассматривает варианты европейского оружия.

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Законопроект необходим из-за ухудшения международной ситуации, говорит Качинский. Объяснил, что возле Польши есть Россия с имперскими амбициями. Указал на гибридную войну с использованием мигрантов.

"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать в соответствии со старой формулой: хочешь мира - готовься к войне. Или же, чтобы не было войны: хочешь мира - строй сильную армию", - подчеркнул Качинский.

20 октября нелегальные мигранты штурмовали польско-белорусскую границу, пытаясь прорваться через нее. В этом им помогали службы Белоруссии, сообщает пограничная служба Польши.