Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг

Фото: Telegaram-канал "Борода вещает"

В ожидании новой акции протеста 3 августа в Москву стянули множество военных и полиции.

Об этом свидетельствуют фото и видео, которые россияне публикуют в сети. Пишет obozrevatel.

Очевидцы отмечают, что полицейских в центре российской столицы нынче даже больше, чем 27 июля – в день, когда была первая акция протеста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митинг в Москве: рассказали, будет ли в России Майдан

"Когда боишься своего народа", "Когда в кресла мэрии сели преступники на фальсифицированных выборах. Им страшно, что их обнаружили", – пишут россияне в комментариях.

Подготовку к разгону митингующих заметили и в Санкт-Петербурге.

"В Питере все по-взрослому – брутальный водомет и колючая проволока для окружения и разрезания толпы", – пишут в сети.

Акции протеста в Москве начались 27 июля. Люди вышли на митинг из-за запрета оппозиционным депутатам участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Разгоняя митингующих, силовики не жалели жестокости. Некоторых били дубинками. Задержали во время разгона более 1000 человек.