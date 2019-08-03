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суббота, 03 августа 2019 14:10

Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
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На этот раз власти РФ заранее подготовились подавлять протесты.
Фото: Telegaram-канал "Борода вещает"
На этот раз власти РФ заранее подготовились подавлять протесты.
На этот раз власти РФ заранее подготовились подавлять протесты.
На этот раз власти РФ заранее подготовились подавлять протесты.
На этот раз власти РФ заранее подготовились подавлять протесты.

В ожидании новой акции протеста 3 августа в Москву стянули множество военных и полиции.

Об этом свидетельствуют фото и видео, которые россияне публикуют в сети. Пишет obozrevatel.

Очевидцы отмечают, что полицейских в центре российской столицы нынче даже больше, чем 27 июля – в день, когда была первая акция протеста.

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"Когда боишься своего народа", "Когда в кресла мэрии сели преступники на фальсифицированных выборах. Им страшно, что их обнаружили", – пишут россияне в комментариях.

Подготовку к разгону митингующих заметили и в Санкт-Петербурге.

"В Питере все по-взрослому – брутальный водомет и колючая проволока для окружения и разрезания толпы", – пишут в сети.

Акции протеста в Москве начались 27 июля. Люди вышли на митинг из-за запрета оппозиционным депутатам участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Разгоняя митингующих, силовики не жалели жестокости. Некоторых били дубинками. Задержали во время разгона более 1000 человек.

obozrevatel.com
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Дата
03
августа

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