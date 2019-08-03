Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг

В ожидании новой акции протеста 3 августа в Москву стянули множество военных и полиции.
Об этом свидетельствуют фото и видео, которые россияне публикуют в сети. Пишет obozrevatel.
Очевидцы отмечают, что полицейских в центре российской столицы нынче даже больше, чем 27 июля – в день, когда была первая акция протеста.
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"Когда боишься своего народа", "Когда в кресла мэрии сели преступники на фальсифицированных выборах. Им страшно, что их обнаружили", – пишут россияне в комментариях.
Подготовку к разгону митингующих заметили и в Санкт-Петербурге.
"В Питере все по-взрослому – брутальный водомет и колючая проволока для окружения и разрезания толпы", – пишут в сети.
Акции протеста в Москве начались 27 июля. Люди вышли на митинг из-за запрета оппозиционным депутатам участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Разгоняя митингующих, силовики не жалели жестокости. Некоторых били дубинками. Задержали во время разгона более 1000 человек.
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