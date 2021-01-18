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понедельник, 18 января 2021 09:15

Политолог рассказал, что ждет Навального после задержания

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Политолог рассказал, что ждет Навального после задержания
Навальный пробудет под арестом не менее 48 часов. Фото: Reuters

Российские власти не отпустят оппозиционера Алексея Навального. Он пробудет под арестом не менее 48 ч.

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24". По словам эксперта, Запад недооценивает президента РФ Владимира Путина.

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"Он задержан по запросу ФСИН, которая объявила его в розыск еще 29 декабря, обвинив в том, что он находится под условным наказанием и не посетил офис ФСИН в нужные дни. На 29 января назначили суд по превращению его условного срока в реальный. Подозреваю, этого и не скрывали, что его будут держать до суда. Путин уже не выпустит его из своих лап в ближайшее время. Многое будет зависеть от реакции Запада, но Украине ли не знать, что такое реакция Запада. Уж сколько Меркель возмущалась отравлением Навального, ему оказали помощь. Но опять же она звонила и поздравляла Путина с Рождеством, они снова обсуждали "Северный поток". Запад не готов понять до конца, с кем имеет дело. Он имеет дело с преступным, террористическим государством", - сказал он.

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Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве в воскресенье, 17 января. К нему подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.

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