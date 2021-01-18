У Байдена раскритиковали задержание Навального

В США заявили, что виновных в его задержании нужно привлечь к ответственности. Фото из открытых источников

Будущий советник по нацбезопасности при избранном президенте США Джо Байдене Джейк Салливан заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. Виновных в его задержании нужно привлечь к ответственности.

Как написал в Twitter Джейк Салливан, задержание Навального не просто нарушение прав человека, а "вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан".

"Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности", - написал Салливан.

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Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве в воскресенье, 17 января. При прохождении паспортного контроля в Навальному подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.