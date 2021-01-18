В Кремле ничего не знают о задержании Навального

По словам Пескова, у него был последний день отпуска и он не следил за тем, что происходит в стране и мире. Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о сегодняшнем задержании в аэропорту Москвы прилетевшего из Берлина российского оппозиционера Алексея Навального.

"Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", – сказал Песков, отвечая на вопрос российского издания Подъем.

По его словам, сегодня у него последний день отпуска и он не следил за происходящим в стране и мире.

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Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве в воскресенье, 17 января. При прохождении паспортного контроля в Навальному подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.