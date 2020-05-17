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воскресенье, 17 мая 2020 11:07

Полиция применила слезоточивый газ к протестующим против карантина

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Полиция применила слезоточивый газ к протестующим против карантина
К демонстрантам применили слезоточивый газ Фото: reuters

В столице Польши Варшаве сотни демонстрантов протестовали против нарушения их гражданских прав, а также против того, что правительство оказывает недостаточную финансовую поддержку полякам в условиях кризиса, связанного с коронавирусом. Люди потребовали разрешить предприятиям открыться после карантина.

Правоохранители разогнали протестующих слезоточивым газом, пишет DW.

"Полиция разогнала демонстрацию, применив слезоточивый газ. Несколько человек были временно задержаны", - говорится в сообщении.

Силовики заявили, что протест был незаконным из-за того, что в стране до сих пор запрещены массовые собрания. В полиции заявили о случаях агрессии в сторону правоохранителей.

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"Из-за нападения на офицеров мы использовали принудительные методы, в частности физическую силу и слезоточивый газ", - сказали в полиции.

В Германии 16 мая прошли акции протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса. Самая многочисленная акция состоялась в городе Штутгарт, пишет DW. Там сначала организаторы объявили митинг на полмиллиона участников, однако власти города решили ограничить максимальное количество людей пятью тысячами. Еще до начала акции их собралось значительно больше, поэтому для остальных пришлось отвести другой участок.

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