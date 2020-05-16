Тысячи немцев вышли на акции протеста против карантина

Немцы протестуют против ограничений. Фото: Reuters

В Германии 16 мая прошли акции протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса.

Самая многочисленная акция состоялась в городе Штутгарт, пишет DW.

Там сначала организаторы объявили митинг на полмиллиона участников, однако власти города решили ограничить максимальное количество людей пятью тысячами. Еще до начала акции их собралось значительно больше, поэтому для остальных пришлось отвести другой участок.

Акция с такими же требованиями состоялась в Мюнхене. На нее допустили тысячи человек. Организаторы хотели собрать до 10 тысяч.

Протесты прошли также в Берлине, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Нюрнберге, Галле, Бремене и ряде других городов.

Правоохранители заявляют, что митингующие часто нарушали правила карантина и не соблюдали социальной дистанции. Многие из них были без масок.

В Германии на 16 мая зафиксировали более 175 000 случаев коронавируса. Из них 8001 пациент умер, а более 152 тысяч человек выздоровели.