Полиция не подтвердила захват заложников

Полиция Канады отрицает захват заложников. Фото: Reuters

Полиция города Монреаль в Канаде не подтвердила захват заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft.

Здание сейчас эвакуируют, полиция сообщила в Twitter.

"На данный момент угроз не обнаружено. Сейчас мы эвакуируем здание", - говориться в сообщении.

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Напомним, что в Канаде неизвестные захватили заложников в офисе Ubisoft в Монреале на улице Сен-Лоран. Местная пресса информирует, что полиция уже начала спецоперацию по освобождению сотрудников компании и обезвреживанию преступников.