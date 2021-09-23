Полиции Нидерландов позволили проверять людей на этническую принадлежность

Знак о въезде на территорию Нидерландов / Оди Бусман

Нидерландская полиция может выборочно выбирать людей для проверки на основе этнической принадлежности, поскольку это не дискриминация. Такое решения принял суд в Гааге в среду, 22 сентября.

Судья сказал, что, хотя четкого определения этнической принадлежности нет, в целом это означает "внешний вид, который нельзя изменить - цвет кожи или расу". Эти характеристики, по словам судьи, могут быть поводом для проверки. Об этом пишет Dutch News.

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"Факт, что этническая принадлежность играет роль, не является дискриминацией, и поэтому не может служить основанием для общего запрета", - сказал судья.

Дело касалось проверок, проводимых пограничной полицией пассажиров самолетов и поездов, а также участников дорожного движения на территории ЕС. Официальный пограничный контроль в Евросоюзе отменен, но для борьбы с нелегальной иммиграцией разрешены выборочные проверки.

Иск подала правозащитная организация Amnesty International и другие правозащитники. А также двое нидерландских граждан, в том числе бывший член городского совета нидерландского города Эйндховена Мпанзу Баменга.

Его подвергли особому допросу на паспортном контроле в аэропорту Эйндховена после возвращения из Рима с конференции. Одетый в костюм, он шел быстро. Как выяснилось позже, это напоминало "нигерийского контрабандиста". На вопрос о причине остановки ему ответили, что ищут преступников и нелегальных мигрантов. Он подумал, что похож на того, кого разыскивает полиция. Но когда из очереди вывели другого чернокожего мужчину и женщину с детьми, он понял, что это явный случай выбора по этническим признакам.

"Это меня разозлило. Этническое профилирование не касается меня лично. Оно затрагивает многих людей", - сказал Баменг.

Младший министр юстиции Нидерландов Анки Брокерс-Кнол заявила, что пограничная полиция работает с профилями риска, основанными на информации от служб безопасности и на других индикаторах риска. Они могут включать расу, поведение и маршруты путешествий.

Адвокат Йелле Клаас, защищавший истцов в суде, сказал, что приговор - это упущенная возможность для Нидерландов.

"Дверь к дискриминации и расизму остается широко открытой. Истцы будут обжаловать решение", - сказал он.

Украина и Евросоюз достигли согласия относительно возможного взаимного признания паспортов вакцинации. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.