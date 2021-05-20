Украина и Евросоюз утвердили признание Covid-паспортов

Утвердили Covid-паспорта. Фото: Reuters

Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать "паспорта вакцинации".

Было достигнуто соответствующее политическое согласие, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Укринформ.

При разработке документов Киев тесно сотрудничал с Еврокомиссией.

Взаимосовместимость была основой, которая закладывалась в работу над Covid-паспортами.

"Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от Европейской комиссии", – пояснила Стефанишина.

Такое политическое решение касается также признания вакцин из третьих стран.

"У нас уже полностью готова ІТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС, и это решение уже фактически восстанавливает возможность для полноценного движения наших граждан в пределах Европейского Союза", – сказала Стефанишина.

Сейчас, по ее словам, ведется работа по нормативному оформлению договоренностей. Предварительно, процесс должен завершится к концу июня.

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Снятие ограничений на въезд в Шенгенскую зону будут рассматривать, когда показатель заболеваемости хотя бы равен среднему по ЕС.