Показали видео штурма дома, в котором скрывался главарь ИГИЛ

В США обнародовали кадры штурма на северо-западе Сирии дома, в котором убили лидера террористической организации и ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Фото и видео показал глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи на брифинге в Пентагоне. Позже их выпустили в соцсети, передает "Апостроф".

США получили необходимые разведданные за день до ликвидации.

По словам министра обороны США, террорист отказался сдаться. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, вероятно, привел в действие пояс смертника.

Местонахождение аль-Багдади удалось установить благодаря допроса одной из его жен, а также его курьера.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

