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четверг, 31 октября 2019 07:59

Показали видео штурма дома, в котором скрывался главарь ИГИЛ

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Показали видео штурма дома, в котором скрывался главарь ИГИЛ
США получили необходимые разведданные за день до ликвидации. Фото: скрин из видео.

В США обнародовали кадры штурма на северо-западе Сирии дома, в котором убили лидера террористической организации и ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Фото и видео показал глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи на брифинге в Пентагоне. Позже их выпустили в соцсети, передает "Апостроф".

США получили необходимые разведданные за день до ликвидации.

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По словам министра обороны США, террорист отказался сдаться. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, вероятно, привел в действие пояс смертника.

Местонахождение аль-Багдади удалось установить благодаря допроса одной из его жен, а также его курьера.

28 октября, сирийские курдские силы заявили о ликвидации преемника лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Курды заявили, что после операции США, они сделали еще одно нападение на боевиков ИГИЛ. Так ликвидировали преемника Абдулла Кардаш, также известного, как Хаджи Абдула аль-Афар.

Аль-Багдади назначил его своим преемником еще в августе.

Возглавить ИГИЛ теперь могут Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

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Дата
31
октября

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