Фото: Reuters

Фоторепортер Reuters Дэвид Грей сфотографировал с воздуха истощенные восточноавстралийские земли. Страна переживает худшую засуху в истории.

От нее пострадали около 98% Нового Южного Уэльса и 2/3 соседнего Квинсленда, передает BBC.

Фермеры вынуждены заказывать корм для скота, что значительно повышает их расходы. Правительственная помощь хозяевам, пострадавших от засухи, превысила 1 млрд австралийских долларов - $738 млн США. Правительство также финансирует оказание психологической помощи для фермеров.

Засуха сильно ударила по агросектору государственной экономики, ведь именно Новый Южный Уэльс поставляет в Австралии четверть сельскохозяйственной продукции.

Премьер-министр страны Малкольм Тернбулл считает, что такая страшная природная катастрофа связана с климатическими изменениями.

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На оккупированном Россией полуострове Крым объявили чрезвычайное положение из-за уничтожения засухой 10 тыс. га посевов. Собрать удалось вдвое меньше урожая - 840 тыс. т против прошлогодних 1,5 млн. Ущерб только по прямым затратам оценивается в более 50 млн руб.