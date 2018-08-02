Показали удивительные и ужасающие фото самой сильной засухи в Австралии

Фоторепортер Reuters Дэвид Грей сфотографировал с воздуха истощенные восточноавстралийские земли. Страна переживает худшую засуху в истории.
От нее пострадали около 98% Нового Южного Уэльса и 2/3 соседнего Квинсленда, передает BBC.
Фермеры вынуждены заказывать корм для скота, что значительно повышает их расходы. Правительственная помощь хозяевам, пострадавших от засухи, превысила 1 млрд австралийских долларов - $738 млн США. Правительство также финансирует оказание психологической помощи для фермеров.
Засуха сильно ударила по агросектору государственной экономики, ведь именно Новый Южный Уэльс поставляет в Австралии четверть сельскохозяйственной продукции.
Премьер-министр страны Малкольм Тернбулл считает, что такая страшная природная катастрофа связана с климатическими изменениями.
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На оккупированном Россией полуострове Крым объявили чрезвычайное положение из-за уничтожения засухой 10 тыс. га посевов. Собрать удалось вдвое меньше урожая - 840 тыс. т против прошлогодних 1,5 млн. Ущерб только по прямым затратам оценивается в более 50 млн руб.
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