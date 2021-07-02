Показали редкое детское фото принцессы Дианы

Фото: @althorphouse

Чарльз Спенсер, родной брат британской принцессы Дианы, в день рождения сестры, 1 июля, опубликовал ее редкое архивное фото. На фотографии она изображена в детстве.

Спенсер запостил снимок в свой Instagram.

Фото сделал отец Дианы Джон Спенсер. Она позировала на фоне дома, в котором родилась.

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"1 июля 1961 года был очень жаркий летный день. Диана родилась в Парк-Хаусе, в Королевском имении Сандрингем в Норфолке. Парк-Хаус видно на фоне этого семейного снимка, который сделал отец Дианы, 8-й граф Спенсер", - подписал фото брат Леди Ди.

1 июля 2021 года принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Тысячи британцев почтили ее память, а на территории Кенсингтонского дворца сыновья принцы Уильям и Гарри и ближайшие родственники покойной принцессы открыли ей памятник. На церемонии присутствовал и родной брат Дианы – Чарльз.

В Великобритании на аукционе Essex продали автомобиль принцессы Дианы - Ford Escort Ghia 1981 года выпуска. Это был подарок от ее мужа, принца Чарльза, на свадьбу. 31 августа 1997-го Диана попала в Париже в автомобильную катастрофу вместе с Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно. Диану доставили в больницу, где она скончалась через 2 часа.