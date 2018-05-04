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пятница, 04 мая 2018 16:07

Показали, как выглядит Фукусима спустя 7 лет после аварии
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После 7 лет всередине полуразрушенного атомного реактора на японской станции Фукусима все еще теплится расплавленное ядерное топливо.

Об этом свидетельствуют изображения, сделанные электроэнергетической компанией из Токио. Чтобы сфотографировать реактор, ученые опустили в середину камеру с помощью 15-метровой палки, пишет издание Daily Mail.

Расплавленное ядерное топливо находится везде - на земле, колоннах, потолке и стенах. В некоторых местах его охлажденные слои отстают и падают на землю.

Анализ изображений Международного исследовательского института по ядерному выведению из эксплуатации показал, что на дне реактора могли образоваться несколько отверстий. А на станции до сих пор есть места с уровнем радиации, который приводит к смерти за несколько минут.

В середине атомного реактора на Фукусиме до сих пор теплится расплавленное ядерное топливо.
Фото: dailymail
В середине атомного реактора на Фукусиме до сих пор теплится расплавленное ядерное топливо.
В середине атомного реактора на Фукусиме до сих пор теплится расплавленное ядерное топливо.
В середине атомного реактора на Фукусиме до сих пор теплится расплавленное ядерное топливо.
В середине атомного реактора на Фукусиме до сих пор теплится расплавленное ядерное топливо.

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Сейчас показатели на станции доходят до 530 зивертов, в то время как летальная доза для человеческого организма составляет всего 10 зивертов.

"Единицы, которые мы использовали для облучения, называются зивертами. Это биологический эффект излучения, имплантированного в организм, поделенный на массу человека, - рассказывает эксперт по радиации Университета Суррея Патрик Риган. - Под влиянием 10 зивертов центральная нерва система полностью отказывает. А один зиверт увеличивает риск рака на пять процентов".

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения. Землетрясение и вызванное им цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы. Это вывело из строя все системы аварийного охлаждения станции и привело к расплавлению активной зоны реакторов на трех энергоблоках в первые дни развития аварии. По оценке японских инженеров-ядерщиков, чтобы прекратить выброс радиации понадобится до 40 лет.

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Дата
04
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