"Показал народу России шишку" - Путин на камеру в тайге собирал грибы

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по сибирской тайге, где на камеру увлекался природой и собирал грибы. Его сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фоторепортаж, как глава государства и министр собирали грибы и ягоды опубликовало агентство Reuters.

На видео видно, как президент нашел гриб с шишкой в ​​центре, при этом шишку он забрал в качестве сувенира. На другом ролике министр обороны Шойгу выкапывает куст брусники, а Путин советует ему посадить этот куст у себя на даче.

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У пользователей соцсетей вызвало волну насмешек и видливих комментариев.

"Съел бы кусочек бледной поганки", "Теперь он к шаману пошел?", "Весь в делах, как бы ни устал дедуля!", "Путин показал народу России шишку", "А холопам по грибы штрафы выписывают", "Скоро по воде ходить начнет ", - пишут пользователи.

Шойгу во время отдыха с Путиным выкопал куст брусники в сибирской тайге. Президент посоветовал министру посадить его у себя на даче pic.twitter.com/il7796GNYm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 жовтня 2019 р.

В понедельник, 7 октября, Президенту России Владимиру Путину исполняется 67 лет. День рождения президент проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.