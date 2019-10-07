Путину 67: посольства России состоится перформанс

Сегодня состоится импровизированное судилище над Путиным. Фото: ichef.bbci.co.uk

Сегодня в 11:00 у посольства России в Киеве начнется акция-перформанс "Суд над Путиным". 7 октября президент России Владимир Путин отмечает 67-летие.

Во время акции бывшие политзаключенные "будут свидетельствовать в импровизированном "Гаагском суде", сообщает radiosvoboda.org.

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Участие в акции примут и граждане других стран. Запланировано выступление бывших политзаключенных Исмаила Рамазанова, Игоря Мовенко, Александра Костенко и Романа Терновского.

В Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Кривом Роге, Северском Донецке, Мариуполе и Краматорске прошли акции протеста. Люди выходят, чтобы высказаться против договоренностей, достигнутых во время заседания ТКГ в Минске 1 октября, и планов руководства Украины реализовать "формулу Штайнмайера".