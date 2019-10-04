В Грузии вызывают на допрос журналиста, который обматерил Путина

В Грузии вызвали на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире обматерил президента России Владимира Путина.
Об этом сообщается на сайте телеканала Рустави 2, на котором раньше работал Габуния.
Допрос связан с расследованием о превышении служебных полномочий против законных интересов Рустави 2, а также присвоением денежных средств и имущества телеканала.
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8 июля, во время прямого эфира на канале Рустави 2 грузинский ведущий Георгий Габуния обматерил Путина, назвав его "вонючим оккупантом" и "убогим существом".
Позже генеральный директор канала Рустави-2 Паата Салия заявил об увольнении Габунии и ряда других журналистов телеканала из-за конфликта интересов.
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