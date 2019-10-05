Люди вышли на митинг в поддержку шамана, который шел выгонять Путина

В Якутске прошел митинг. Фото: radiosvoboda.org

В центре Якутска прошел митинг в поддержку шамана Александра Габышева, который шел в Кремль выгонять президента Владимира Путина.

Пикет согласован с властями, сообщает "Радио Свобода".

Люди выступают против преследования Габышева. Они не согласны с результатами медицинской экспертизы, которая признала шамана невменяемым.

Митингующие стояли с плакатами почти 2 часа. Среди лозунгов были "Я/Мы Шаман" и "Нет карательной медицине".

"Я рассчитывала, что выйдет человек 20-30, сегодня холодно и выпал снег. Но главное, у людей сейчас есть большое опасение, они боятся преследования со стороны властей и правоохранительных органов. Как организатор, я считаю акцию успешной, люди шли-приходили, но всего было около 200. Это можно проверить по количеству подписей в поддержку шамана, которые мы собрали", - отметила депутат Государственного собрания Якутии Сулустаана Мираан.

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Активисты планируют согласовать проведение большого митинга.

В МВД региона изданию заявили, что задержаний на акции не было.

Российские психиатры признали якутского шамана Александра Габышева, который шел прогонять президента Владимира Путина, невменяемым. Таким, что не может отвечать и осознавать свои действия и руководить ими.