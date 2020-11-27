Похищенный отцом 12-месячный мальчик погиб в перестрелке

В канадском городке Каварта-Лейкс в результате стрельбы погиб 12-месячный мальчик. Фото: twitter.com/GiuntaNews

В канадском городке Каварта-Лейкс в результате стрельбы погиб 12-месячный мальчик. Еще два человека получили ранения.

33-летний отец похитил сына из дома бывшей жены. Женщина вызвала полицию, которая выехала на перехват автомобиля злоумышленника. Об этом сообщил телеканал СBC.

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При задержании мужчины произошла перестрелка. Малыш, который находился на заднем сидении автомобиля, получил смертельное ранение. Тяжело ранены также отец мальчика и один из трех полицейских, участвовавших в задержании.

Полицейские расследуют смерть ребенка.

В Техасе во время перестрелки с участием полицейских погиб 6-летний ребенок. Полицейские преследовали подозреваемую женщину, которая пыталась убежать от них в трейлере. Она вышла на ступеньки и начала стрелять в сторону полиции. Правоохранители в ответ открыли огонь. Одна из пуль прошла через стенку трейлера и попала в мальчика. По дороге в больницу он скончался.