Погибшие и пропавшие без вести: вблизи Филиппин перекинулись несколько паромов

25 человек из трех паромов погибло. Фото: images.weserv.nl

Из-за аварии трех паромов, которая произошла у побережья Филиппин, погибли 25 человек.

Еще шестеро пропали без вести, сообщает Al Jazeera.

Спасли 55 пассажиров и членов экипажа.

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Погибшие были пассажирами двух паромов, которые перекинулись в субботу, 3 августа. На третьем пароме пассажиров не было, а четверо членов экипажа выжили.

Авария произошла из-за плохой погоды - муссон и шторм.

По меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения яхты на озере Виктория.Среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя - родной брат правящего монарха этой страны, а также звезды местного шоу-бизнеса.